"Intervento per il cancro": l'ipotesi choc per Putin dopo il 9 maggio (Di lunedì 2 maggio 2022) Vladimir Putin potrebbe sottoporsi a un Intervento chirurgico per un cancro addominale già previsto per metà aprile. "Data discussa e concordata ma non c'è urgenza": ecco le rivelazioni di una fonte del Cremlino Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 maggio 2022) Vladimirpotrebbe sottoporsi a unchirurgico per unaddominale già previsto per metà aprile. "Data discussa e concordata ma non c'è urgenza": ecco le rivelazioni di una fonte del Cremlino

