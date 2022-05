Guerra in Ucraina, Zelensky: “Per prima volta ci sono stati due giorni di vero cessate il fuoco. Proseguiremo con evacuazione dall’Azovstal” (Di lunedì 2 maggio 2022) “Siamo finalmente riusciti ad avviare l’evacuazione delle persone dall’Azovstal. Dopo tante settimane di trattative, dopo tanti tentativi, diversi incontri, bandi e proposte. Non c’è stato un solo giorno in cui non abbiamo cercato di trovare una soluzione che salvasse la nostra gente. Oggi, per la prima volta in tutti i giorni della Guerra, questo corridoio umanitario ha iniziato a funzionare. Per la prima volta ci sono stati due giorni di vero cessate il fuoco“. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky che in un video diffuso sui social ha parlato dell’operazione Onu avviata a Mariupol per portare in salvo centinaia di civili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) “Siamo finalmente riusciti ad avviare l’delle persone. Dopo tante settimane di trattative, dopo tanti tentativi, diversi incontri, bandi e proposte. Non c’è stato un solo giorno in cui non abbiamo cercato di trovare una soluzione che salvasse la nostra gente. Oggi, per lain tutti idella, questo corridoio umanitario ha iniziato a funzionare. Per laciduediil“. Lo ha detto il presidente ucrainoche in un video diffuso sui social ha parlato dell’operazione Onu avviata a Mariupol per portare in salvo centinaia di civili ...

CarloVerdelli : Buon #PrimoMaggio agli inviati in Ucraina. E a Francesca Mannocchi @mannocchia che rischia la vita per raccontarci… - repubblica : Guerra Russia-Ucraina, Orsini rimosso dall'osservatorio della Luiss: 'Non sara' piu' il direttore' - GiovaQuez : Per Orsini l'Ucraina andava considerata persa da subito. Secondo lui si doveva riconoscere a Putin i territori recl… - chiarakalos : RT @Robbe_84_: Su questo social se critichi Allegri per il gioco di merda espresso sei un caso umano, deviato e ossessionato.. se invece in… - albertogiannon1 : RT @parentetweet: @gervasoni1968 Putin non voleva invadere l’Ucraina. Hitler non voleva invadere la Polonia né scatenare la Seconda guerra… -