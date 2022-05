Guendalina Tavassi accusata di aver preso del cibo dalla spazzatura (Di lunedì 2 maggio 2022) Le accuse a Guendalina Tavassi Animi accesissimi questa settimana a L’Isola dei Famosi. In questi giorni il gruppo si è sempre più diviso e non sono mancate delle discussioni. Nonostante non ci siano più le Tribù troviamo una fazione guidata da Guendalina Tavassi, dall’altra quella dei coniugi Clemente Russo e Laura Maddaloni. Ecco un piccolo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 2 maggio 2022) Le accuse aAnimi accesissimi questa settimana a L’Isola dei Famosi. In questi giorni il gruppo si è sempre più diviso e non sono mancate delle discussioni. Nonostante non ci siano più le Tribù troviamo una fazione guidata da, dall’altra quella dei coniugi Clemente Russo e Laura Maddaloni. Ecco un piccolo L'articolo proviene da Novella 2000.

Malvy34087444 : RT @ToniaPeluso: I coniugi Russo, ricordati per questo horror al matrimonio, vogliono fare strategia contro Guendalina Tavassi che è stata… - Novella_2000 : Guendalina accusata di aver preso del cibo dalla spazzatura (VIDEO) #isola - ehiaguilera : RT @ToniaPeluso: I coniugi Russo, ricordati per questo horror al matrimonio, vogliono fare strategia contro Guendalina Tavassi che è stata… - videop0liedrico : Fancam Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro x Eva+Eva #isola - AsrGiammi : RT @ToniaPeluso: I coniugi Russo, ricordati per questo horror al matrimonio, vogliono fare strategia contro Guendalina Tavassi che è stata… -