Elden Ring | tra stupore e angoscia | c’è bisogno di una trama per raccontare?

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 2 maggio 2022) Qualche riflessione sull'impianto di gioco di, che riesce a evocare sensazioni e comunicare col giocatore pur non avendo una narrazione puramente cinematografica. I passi incerti, accorti. La postura china, timorosa. Così entriamo in territorio nuovo, non ancora esplorato, con la consapevolezza che ogni metro può essere l'ultimo, che ogni angolo può nascondere una minaccia. Che la morte è un destino inevitabile. Così abbiamo affrontatonelle ultime settimane, superando quelle perplessità iniziali che ci hanno impedito di immergerci nel mondo del gioco FromSoftware sin dal lancio del 25 febbraio scorso. Perplessità che avevano dei genitori forti: da una parte la poca predisposizione per i SoulsLike, genere a cui il nuovo titolo appartiene; dall'altra la predilezione per giochi di impianto più ...