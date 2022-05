Covid Ragusa | scende il numero dei positivi ma aumento il numero dei ricoverati

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 2 maggio 2022)ildeialin provincia dima sale ildei. E’ quanto si evince dai dati forniti oggi, 2 maggio, dal bollettino dell’Asp di.Iin totale sono 3243 di cui 3193 si trovano in isolamento domiciliare, 50negli ospedali di, Modica, Vittoria, Catania e Palermo.I guariti salgono a 85.233 mentre i morti sono stabili a 539.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 275.160 tamponi molecolari, 38.413 test sierologici, 829.603 test rapidi per un totale di 1.143.176.virus nei 12 Comuni della ...