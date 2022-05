Whatsapp | ultima ora | non aprite quel messaggio! | Le conseguenze sono devastanti

Leggi su newstv

(Di domenica 1 maggio 2022) Allarme molto urgente per gli utenti. Sta circolando proprio in queste ore un messaggio “misterioso” che non deve assolutamente essere aperto, per non correre gravissimi rischi di sicurezza. Attenzione a una notizia che circola proprio in queste ore sui forum tech. Dopo gli attacchi che nelle scorse settimane hanno interessato i grandi sistemi, e che potrebbero fare riferimento a una “guerra informatica” proveniente da hacker russi, adesso il pericolo arriva proprio nel nostro smartphone. Attenti al messaggio, cancellatelo subito Web SourceSi tratta di un attacco che arriva attraverso la popolare app di messaggistica. Uno strumento di comunicazione prezioso, che purtroppo può anche diventare pericolosissimo in caso di attacco informatico. Il pericolosissimo messaggio WP20 RU Il messaggio arriva attraverso ...