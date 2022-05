Roma, maniaco si traveste da Sailor Moon e va nel parco per ‘toccarsi’ davanti ai bambini (VIDEO) (Di domenica 1 maggio 2022) È caccia al finto Sailor Moon. L’uomo che, a Roma Nord, si traveste da cartone animato per avvicinarsi ai bambini e masturbarsi indisturbato. Lo hanno avvistato nei parchi in zona Parioli. Qualcuno è riuscito a filmarlo e fotografarlo e il VIDEO è finito sul canale telegram di Welcom to Favelas. L’allarme corre sui social e i genitori sono preoccupati. Leggi anche: Roma, va a fare un massaggio nel centro benessere e viene violentata: arrestato 35enne Vestito da cartone animato si masturba nel parco Lì, dove è stato avvistato, ci sono diverse scuole. E i bimbi solitamente giocano indisturbati. Si tratta dei giardini tra via di Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro, appunto ai Parioli. I genitori, spaventati, hanno inviato le immagini sul web, per cercare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 maggio 2022) È caccia al finto. L’uomo che, aNord, sida cartone animato per avvicinarsi aie masturbarsi indisturbato. Lo hanno avvistato nei parchi in zona Parioli. Qualcuno è riuscito a filmarlo e fotografarlo e ilè finito sul canale telegram di Welcom to Favelas. L’allarme corre sui social e i genitori sono preoccupati. Leggi anche:, va a fare un massaggio nel centro benessere e viene violentata: arrestato 35enne Vestito da cartone animato si masturba nelLì, dove è stato avvistato, ci sono diverse scuole. E i bimbi solitamente giocano indisturbati. Si tratta dei giardini tra via di Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro, appunto ai Parioli. I genitori, spaventati, hanno inviato le immagini sul web, per cercare ...

