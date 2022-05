La corsa scudetto è ancora aperta: l’Inter risponde al Milan, blitz dei nerazzurri contro l’Udinese (Di domenica 1 maggio 2022) l’Inter vince sul campo dell’Udinese e non lascia scappare il Milan verso lo scudetto. Continua il derby di Milano per la corsa al primo posto, la squadra di Inzaghi dovrà vincere tutte le prossime partite per sperare di chiudere in vetta alla classifica, la squadra di Pioli potrà permettersi anche un pareggio. l’Inter si schiera con la coppia Lautaro-Dzeko, l’Udinese risponde con Success e Deulofeu. La partita si sblocca dopo 12 minuti con un gol di testa del solito Perisic, sempre più decisivo per i nerazzurri. Al 27? esce Success per infortunio, al suo posto Pussetto. Silvestri si supera su Lautaro, poi il rigore per il fallo di Mari su Dzeko. Dal dischetto Lautaro, il Toro manda il rigore sul palo, poi la palla ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 1 maggio 2022)vince sul campo dele non lascia scappare ilverso lo. Continua il derby dio per laal primo posto, la squadra di Inzaghi dovrà vincere tutte le prossime partite per sperare di chiudere in vetta alla classifica, la squadra di Pioli potrà permettersi anche un pareggio.si schiera con la coppia Lautaro-Dzeko,con Success e Deulofeu. La partita si sblocca dopo 12 minuti con un gol di testa del solito Perisic, sempre più decisivo per i. Al 27? esce Success per infortunio, al suo posto Pussetto. Silvestri si supera su Lautaro, poi il rigore per il fallo di Mari su Dzeko. Dal dischetto Lautaro, il Toro manda il rigore sul palo, poi la palla ...

