Belotti: “Juric sta dando fiducia a tanti giocatori. Per l’attaccante il gol è tutto” (Di domenica 1 maggio 2022) Andrea Belotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Empoli: il numero nove ha siglato una tripletta. Di seguito le sue parole nel post partita. “Siamo una squadra che non molla perché fin dalla prima giornata insieme al mister ci eravamo promessi di fare un campionato diverso da quelli dei due anni passati e abbiamo tirato fuori tutti quel qualcosa in più che era mancato e penso che in tutte le partite si è visto e questo non deve mai mancare”. Cosa vi sta dando in più Juric? “Sta dando molta fiducia ai giocatori che potevano essere esclusi negli altri anni, ha dato un modo di giocare in cui ognuno può esprimersi al meglio e questo si è visto”. Oggi il sesto risultato utile consecutivo. Sta nascendo qualcosa di bello in questo ... Leggi su seriea24 (Di domenica 1 maggio 2022) Andreaha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Empoli: il numero nove ha siglato una tripletta. Di seguito le sue parole nel post partita. “Siamo una squadra che non molla perché fin dalla prima giornata insieme al mister ci eravamo promessi di fare un campionato diverso da quelli dei due anni passati e abbiamo tirato fuori tutti quel qualcosa in più che era mancato e penso che in tutte le partite si è visto e questo non deve mai mancare”. Cosa vi stain più? “Stamoltaaiche potevano essere esclusi negli altri anni, ha dato un modo di giocare in cui ognuno può esprimersi al meglio e questo si è visto”. Oggi il sesto risultato utile consecutivo. Sta nascendo qualcosa di bello in questo ...

