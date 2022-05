Basket, Serie A1 2021/2022, Pesaro-Venezia 75-85: cronaca e tabellino (Di domenica 1 maggio 2022) L’Umana Reyer Venezia ha sconfitto la Carpegna Prosciutto Pesaro per 75-85, in conclusione dell’incontro valevole per la ventinovesima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Affermazione di alto livello dei lagunari contro una delle squadre più in forma della massima Serie cestistica italiana, utile per confermarsi come terza forza del campionato; in vista dei Playoff Scudetto, dimostrazione di forza dei veneti guidati da De Raffaele, forti di un Watt determinante in fase propositiva e autore di 22 punti, tali da ergerlo a top scorer della partita di riferimento. Benissimo anche Theodore, a sua volta fautore di 20 provvidenziali punti; game-changer inoltre sia Tonut che De Nicolao nei momenti complessi dell’incontro, superlativi nel tenere a bada il ritorno di ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) L’Umana Reyerha sconfitto la Carpegna Prosciuttoper 75-85, in conclusione dell’incontro valevole per la ventinovesima giornata dellaA1di. Affermazione di alto livello dei lagunari contro una delle squadre più in forma della massimacestistica italiana, utile per confermarsi come terza forza del campionato; in vista dei Playoff Scudetto, dimostrazione di forza dei veneti guidati da De Raffaele, forti di un Watt determinante in fase propositiva e autore di 22 punti, tali da ergerlo a top scorer della partita di riferimento. Benissimo anche Theodore, a sua volta fautore di 20 provvidenziali punti; game-changer inoltre sia Tonut che De Nicolao nei momenti complessi dell’incontro, superlativi nel tenere a bada il ritorno di ...

