Minaccia all'Europa dalla tv russa: "Ci vogliono 106 secondi per distruggere Berlino, faremmo tabula rasa" (Di sabato 30 aprile 2022) Suonano come una vera e propria Minaccia all'Europa le parole di Aleksey Zhuravlyov, presidente del partito nazionalista russo Rodina. Durante la trasmissione <em>60 Minutes</em> della tv russa Channel One, è stata mostrata la mappa dell'Europa con alcune traiettorie e tempistiche necessarie per far distruggere a un missile Sarmat una capitale europea. Meno di tre minuti per Londra, poco più di un minuto e mezzo per radere al suolo Berlino: l'opzione nucleare non sembra spaventare Zhuravlyov. Leggi su lastampa (Di sabato 30 aprile 2022) Suonano come una vera e propriaall'le parole di Aleksey Zhuravlyov, presidente del partito nazionalista russo Rodina. Durante la trasmissione 60 Minutes della tvChannel One, è stata mostrata la mappa dell'con alcune traiettorie e tempistiche necessarie per fara un missile Sarmat una capitale europea. Meno di tre minuti per Londra, poco più di un minuto e mezzo per radere al suolo: l'opzione nucleare non sembra spaventare Zhuravlyov.

eziomauro : Minaccia all'Europa dalla tv russa: 'Ci vogliono 106 secondi per distruggere Berlino, faremmo tabul… - RaiNews : 106 secondi per colpire Berlino, 200 per spazzare via Parigi, 202 per cancellare Londra. La propaganda russa lancia… - GiovaQuez : Putin: 'Mosca resisterà a ogni tentativo di isolarla. Siamo solo all'inizio di queste operazioni militari. Se qualc… - FACT60 : RT @Libero_official: La #Croazia minaccia il veto all'ingresso di #Finlandia e #Svezia nella #Nato: 'Un'avventura molto pericolosa'. Un put… - fseviareggio : RT @iltirreno: ?? FAR WEST IN VERSILIA - Venticinquenne minaccia con un coltello il proprietario della vettura, e si schianta a tutta veloci… -