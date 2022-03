Verstappen rinnovo | si avvicina la firma tra Max e la Red Bull

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il pilota F1 della RedMaxè molto vicino aldi contratto, secondo le voci che circolano all’interno del team. La stagione precedente di Formula 1 è stata straordinaria, quando Max ha duellato senza paura con il sette volte campione del Mondo della Mercedes Lewis Hamilton stracciandolo non senza polemiche ad Abu Dhabi. Il contratto varrebbe fino al 2027, per cui la Redsi assicura che il suo talentuoso pilota continui a vincere e migliorare con il team. Mazepin F1: il pilota può continuare a correre: i dettagli del contratto Maxporta risultati e in Redse ne sono accorti dal primo giorno che l’Olandese ha messo piede nel mondo di Milton Keynes. Ma dall’anno scorso ha ...

La durata delsarà da i quattro ai cinque anni. Ricordiamo che attualmente il contratto discade a fine 2023. Le indiscrezioni olandesi trovano terreno fertile anche in Inghilterra,...Il tempo stringe: chi guiderà nei test in Bahrain? Mercato piloti:verso ilcon Red BullMax Verstappen starebbe per legarsi indissolubilmente alla Red Bull con un contratto monstre che ritocca durata ed ingaggio.Red Bull e Max Verstappen proseguiranno insieme per molto altro tempo. Giungono notizie importanti per quel che riguarda il rinnovo di contratto tra il campione del mondo in carica e Milton Keynes, co ...