Ucraina, Stakhovsky: “Per difendere il mio paese sono pronto a sparare” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “In Ucraina il servizio militare non è obbligatorio. Ma sono pronto a fare qualsiasi cosa sia necessaria a proteggere il mio paese e a impedire alla Russia di vincere. Se questo vuol dire che dovrò usare un’arma per difendermi sparando a qualcuno, lo farò“. A dirlo è Sergiy Stakhovsky, tennista ucraino che vanta un best ranking di numero 31 oltre ad aver sconfitto Roger Federer nel suo giardino di casa, a Wimbledon. “La verità è che non avete fatto nulla per sette anni – l’accusa di Stakhovsky all’Europa in un’intervista rilasciata a ‘La Stampa’ realizzata da Stefano Semeraro – Se aveste fatto quello che state facendo ora otto anni fa, quando la Crimea fu annessa, non saremmo in questo guaio”. Sui suoi colleghi russi, tra cui Medvedev e Rublev, il tennista ucraino aggiunge: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Inil servizio militare non è obbligatorio. Maa fare qualsiasi cosa sia necessaria a proteggere il mioe a impedire alla Russia di vincere. Se questo vuol dire che dovrò usare un’arma per difendermi sparando a qualcuno, lo farò“. A dirlo è Sergiy, tennista ucraino che vanta un best ranking di numero 31 oltre ad aver sconfitto Roger Federer nel suo giardino di casa, a Wimbledon. “La verità è che non avete fatto nulla per sette anni – l’accusa diall’Europa in un’intervista rilasciata a ‘La Stampa’ realizzata da Stefano Semeraro – Se aveste fatto quello che state facendo ora otto anni fa, quando la Crimea fu annessa, non saremmo in questo guaio”. Sui suoi colleghi russi, tra cui Medvedev e Rublev, il tennista ucraino aggiunge: ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis, #Stakhovsky: 'Per difendere l'#Ucraina sono pronto a sparare. #Djokovic mi ha scritto, #Federer e #Nadal n… - zappooo_ : RT @SuperTennisTv: Un mese fa @Stako_tennis era a Melbourne per giocare le qualificazioni degli #AusOpen Oggi è in Ucraina, arruolato nell… - Sam_tuna23 : RT @SuperTennisTv: Un mese fa @Stako_tennis era a Melbourne per giocare le qualificazioni degli #AusOpen Oggi è in Ucraina, arruolato nell… - SuperTennisTv : Un mese fa @Stako_tennis era a Melbourne per giocare le qualificazioni degli #AusOpen Oggi è in Ucraina, arruolato… - Sportellate_it : “Certo che combatterò, è l’unico motivo per cui sto cercando di tornare in Ucraina.” Attaccava all’arma bianca Se… -