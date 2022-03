Ucraina, gli Usa hanno un enorme interesse a impedire la dipendenza europea dal gas russo (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’escalation bellica in Ucraina ha subito una accelerazione drammatica dopo la decisione di Putin, condannata senza riserve, che rischia di marcare un’irreversibilità nella prospettiva di un’Europa di pace, soffocata da blocchi contrapposti. L’autocrate di Mosca brandisce addirittura l’arma nucleare e il gesto inconcepibile richiama l’esposizione alle minacce incombenti sull’umanità ricordate da Francesco: la guerra annientatrice, il clima ostile alla sopravvivenza, l’ingiustizia sociale che corrompe le esistenze. Questa nota uscirà quando già avremo condiviso manifestazioni e azioni spero di riconciliazione e di deterrenza, come il digiuno del 2 marzo, ed è per questo che si rivolge oltre alla drammaticità del tempo immediatamente contingente, seppure tanto tragico. Non possiamo dimenticare che la sindemia aggredisce tuttora gran parte del pianeta e che la estrema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’escalation bellica inha subito una accelerazione drammatica dopo la decisione di Putin, condannata senza riserve, che rischia di marcare un’irreversibilità nella prospettiva di un’Europa di pace, soffocata da blocchi contrapposti. L’autocrate di Mosca brandisce addirittura l’arma nucleare e il gesto inconcepibile richiama l’esposizione alle minacce incombenti sull’umanità ricordate da Francesco: la guerra annientatrice, il clima ostile alla sopravvivenza, l’ingiustizia sociale che corrompe le esistenze. Questa nota uscirà quando già avremo condiviso manifestazioni e azioni spero di riconciliazione e di deterrenza, come il digiuno del 2 marzo, ed è per questo che si rivolge oltre alla drammaticità del tempo immediatamente contingente, seppure tanto tragico. Non possiamo dimenticare che la sindemia aggredisce tuttora gran parte del pianeta e che la estrema ...

Advertising

EnricoLetta : Gli ucraini desiderano essere come voi dice @ZelenskyyUa al Parlamento ????. Ma noi, che merito abbiamo di essere noi… - marcodimaio : Sulla guerra in Ucraina sentiamo spesso dire: “Sì la Russia e Putin, però la NATO si è allargata troppo”. Ebbene,… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Lo #statodiemergenza umanitaria è un impegno di solidarietà che non avrà conseguenze per gli ital… - LICIO15 : La Russia non fa guerra al popolo ucraino, ma a un piccolo gruppo di persone intrinseche al potere statunitense, gr… - MissEnzuccia : RT @borghi_claudio: Ah però, com'era la responsabilità? Il momento difficile? Gli occhi del mondo? O si dice sì alle tasse sulla casa (nemm… -