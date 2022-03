Ucraina, Abramovich vende il Chelsea: «I proventi a una fondazione per le vittime della guerra» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il miliardario russo Roman Abramovich ha deciso di vendere il Chelsea. La mossa era nell’aria, dopo i contraccolpi a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Abramovich, che ha anche assunto un ruolo di mediatore tra Mosca e Kiev, su richiesta di quest’ultima, ha inoltre annunciato di aver incaricato il proprio team di creare una fondazione per le vittime della guerra in Ucraina. Abramovich: «Sul Chelsea decisione difficilissima» «Ho sempre preso decisioni nel miglior interesse del Club che mi sta a cuore. Nella situazione attuale, ho quindi preso la decisione di vendere il Club, poiché credo che ciò sia nel migliore interesse della società, dei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il miliardario russo Romanha deciso dire il. La mossa era nell’aria, dopo i contraccolpi a seguito dell’invasione russa dell’, che ha anche assunto un ruolo di mediatore tra Mosca e Kiev, su richiesta di quest’ultima, ha inoltre annunciato di aver incaricato il proprio team di creare unaper lein: «Suldecisione difficilissima» «Ho sempre preso decisioni nel miglior interesse del Club che mi sta a cuore. Nella situazione attuale, ho quindi preso la decisione dire il Club, poiché credo che ciò sia nel migliore interessesocietà, dei ...

