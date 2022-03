The Batman e Catwoman, nuovi paladini per un mondo a caccia di ideali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Era dai tempi di Michelle Pfeiffer, pericolosa antagonista dell’uomo pipistrello interpretato da Michael Keaton (in Batman – Il ritorno, del 1992 diretto da Tim Burton), che non si vedeva sul grande schermo una Catwoman così sensuale e vigorosa come Zoë Kravitz in The Batman, nuova versione diretta da Matt Reeves con Robert Pattinson. Sinuosa e suadente, come solo un felino sa essere, Kravitz si ritaglia un ruolo d’eccezione anche grazie alla chimica che riesce a stabilire col protagonista: una tensione sessuale tutta giocata sul fascino del pericolo che avviluppa il pipistrello e la gatta, creatura della notte con guardaroba di gomma fetish, che si destreggia in mosse di kickboxing fatali, spinta come è dalla sua brama di vendetta. Nei suoi stivali stringati con tacco a spillo, candidati a sicuri must have dei prossimi mesi, la sua ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 2 marzo 2022) Era dai tempi di Michelle Pfeiffer, pericolosa antagonista dell’uomo pipistrello interpretato da Michael Keaton (in– Il ritorno, del 1992 diretto da Tim Burton), che non si vedeva sul grande schermo unacosì sensuale e vigorosa come Zoë Kravitz in The, nuova versione diretta da Matt Reeves con Robert Pattinson. Sinuosa e suadente, come solo un felino sa essere, Kravitz si ritaglia un ruolo d’eccezione anche grazie alla chimica che riesce a stabilire col protagonista: una tensione sessuale tutta giocata sul fascino del pericolo che avviluppa il pipistrello e la gatta, creatura della notte con guardaroba di gomma fetish, che si destreggia in mosse di kickboxing fatali, spinta come è dalla sua brama di vendetta. Nei suoi stivali stringati con tacco a spillo, candidati a sicuri must have dei prossimi mesi, la sua ...

