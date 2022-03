Sparò sei colpi di pistola contro il suocero, 25enne arrestato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri hanno rintracciato a arrestato in un casolare isolato delle campagne di Aprilia (Latina) un 25enne di etnia rom accusato di tentato omicidio commesso ai danni del suocero. Dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord ed eseguite dalla Polizia di Stato (Commissariato di Giugliano-Villaricca), il 25enne avrebbe esploso verso il suocero, il 9 luglio del 2020, sei colpi di pistola, ferendo anche una terza persona alle gambe. Il rom era poi fuggito dandosi alla latitanza, ma è stato rintracciato dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Giugliano in Campania; con il 25enne è stato stanato anche un 49enne di etnia rom irreperibile dal 2013 e destinatario di un ordine di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri hanno rintracciato ain un casolare isolato delle campagne di Aprilia (Latina) undi etnia rom accusato di tentato omicidio commesso ai danni del. Dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord ed eseguite dalla Polizia di Stato (Commissariato di Giugliano-Villaricca), ilavrebbe esploso verso il, il 9 luglio del 2020, seidi, ferendo anche una terza persona alle gambe. Il rom era poi fuggito dandosi alla latitanza, ma è stato rintracciato dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Giugliano in Campania; con ilè stato stanato anche un 49enne di etnia rom irreperibile dal 2013 e destinatario di un ordine di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sparò sei Giugliano, tentò di uccidere il suocero: 25enne latitante arrestato ad Aprilia Esplose sei colpi di pistola contro il suocero, ferendolo gravemente. Da allora H. M., 25 anni, domiciliato in un campo rom a Giugliano (Napoli), era latitante. - continua sotto - Fino a quando i ...

La testimonianza di Edith Bruck ai giovani: 'La guerra non è mai lontana' - ... la scrittrice ungherese, naturalizzata italiana e sopravvissuta, quando aveva 13 anni, a sei campi ... un soldato che mi diede un guanto bucato, uno che non mi sparò, un altro che mi fornì un'...

