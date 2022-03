Nel centro di Kharkiv pompieri salvano le persone fra le macerie

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Neldi, in Ucraina, icercano i feriti da mettere in salvo fra ledegli edifici, compresa l'università, colpiti dai razzi russi. La città è una delle più colpite dai ...

Advertising

Tg1Rai : Si intensifica il fuoco dell'esercito russo contro le città dell'Ucraina. Carri armati nel centro di #Kherson, i r… - Agenzia_Ansa : Le sirene stanno suonando nel centro di Kiev. Lo constata l'inviato dell'ANSA sul posto, nella zona dell'arco dell'… - TgLa7 : #RussiaUkraineConflict La polizia russa ha arrestato piu' di 1.700 persone durante le proteste contro la guerra in… - Maxitaly69 : @malinovskyi18 Anche #Ladispoli, nel suo piccolo, oggi è stata vicina al popolo Ucraino, Ruslan #SlavaUkraini! - ParliamoDiNews : Ucraina, una guerra al centro dell'Europa in diretta Twitter: `Non posso credere stia succedendo nel 2022` - L… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel centro

ReggioToday

Aldella trama ci sarà Jamie , un clandestino a bordo di una nave da crociera chiamata The ... LEGGI - Chloe: il trailer della nuova serie BBCcast ci saranno anche Jack Rowan, Harriet Webb e ......ritornerà dopo essere stata introdotta nella seconda stagione e diventerà una presenza regolare... GUARDA: il trailer della seconda stagione LEGGI: Outer Banks aldi una causa legale LEGGI: ...Milano, 2 mar. (askanews) - Nel centro di Kharkiv, in Ucraina, i pompieri cercano i feriti da mettere in salvo fra le macerie degli edifici, ...L'offensiva dei contingenti russi all'Ucraina non si ferma. L'esercito di Putin continua a bombardare il Paese con pesanti attacchi missilistici avvenuti oggi soprattutto ...