"Ma Putin sta bombardando!". La frase-vergogna su Zelensky, Floris sbotta e zittisce il professore | Video (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il filosofo Andrea Zhok, ospite a DiMartedì in onda su La7, analizza l'attuale situazione in Ucraina. Zhok spiega il punto di vista della Russia e gli errori, secondo lui, dell'Ucraina. "Se continuiamo ad esacerbare la situazione...", spiega. Il filosofo cita il fatto che Zelensky non ha accettato nessuna forma di compromesso. "Ma non siamo noi che esacerbiamo, stanno bombardando una nazione...", la pronta replica del conduttore Floris che riporta il dibattito ad una più logica disanima. L'intervento di Zhok ha provocato anche altri interventi in studio, come quello di David Parenzo messo subito a tacere dallo stesso Zhok. "Ci sono delle relazioni diplomatiche in corso tra Russia e Ucraina, ma Zelensky è andato senza nessuna voglia di fare un compromesso", frase che ha provocato la nuova replica di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il filosofo Andrea Zhok, ospite a DiMartedì in onda su La7, analizza l'attuale situazione in Ucraina. Zhok spiega il punto di vista della Russia e gli errori, secondo lui, dell'Ucraina. "Se continuiamo ad esacerbare la situazione...", spiega. Il filosofo cita il fatto chenon ha accettato nessuna forma di compromesso. "Ma non siamo noi che esacerbiamo, stanno bombardando una nazione...", la pronta replica del conduttoreche riporta il dibattito ad una più logica disanima. L'intervento di Zhok ha provocato anche altri interventi in studio, come quello di David Parenzo messo subito a tacere dallo stesso Zhok. "Ci sono delle relazioni diplomatiche in corso tra Russia e Ucraina, maè andato senza nessuna voglia di fare un compromesso",che ha provocato la nuova replica di ...

