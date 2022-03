La paura di Spalletti contro il Milan | una raccomandazione alla squadra

Advertising

Forzazzurri

Per la corsa Scudetto il Napoli si rilancia e Antonio Cassano adesso punta sue gli azzurri: avvertimento all' Inter....e ladi nominare lo scudetto. La città oggi sa che può vincere ed è orgogliosa di dirlo. Si tiene una piccola via di fuga, non scommette, ma conosce tutte le sue possibilità. Resta, ...ForzAzzurri.net - Repubblica - La paura di Luciano Spalletti contro il Milan: ha raccomandato due cose ai suoi giocatori. Spalletti allontana le pressioni, vuole ...Durante la puntata odierna della BoboTv, l'ex attaccante di Roma, Sampdoria, Milan, Inter, Parma e Bari Antonio Cassano ha parlato della lotta Scudetto e del successo nel posticipo del Napoli di ...