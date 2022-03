La first lady ucraina: “Sarò accanto a voi”, ecco chi è Olena Zelenska (Di mercoledì 2 marzo 2022) La first lady, Olena Zelenska, 44 anni ed è la moglie del presidente ucraino Volodmymr Zelensky e ha deciso di restare con lui in ucraina insieme ai due figli Aleksandra (17 anni) e Kiril (9) trovando rifugio in una località segreta da dove continua a sostenere il suo popolo. Come Zelensky che, da quando la Russia ha invaso l’ucraina sei giorni fa, anche lei si affida ai social per raccontare quello che succede. Una donna dalla figura discreta sempre al fianco del marito che ora diventa un’eroina della resistenza all’invasione russa. Una first lady forte che rimane vicino al presidente ed al suo popolo “Secondo le nostre informazioni, il nemico mi ha contrassegnato come obiettivo numero 1. La mia famiglia è l’obiettivo numero 2”, aveva detto il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) La, 44 anni ed è la moglie del presidente ucraino Volodmymr Zelensky e ha deciso di restare con lui ininsieme ai due figli Aleksandra (17 anni) e Kiril (9) trovando rifugio in una località segreta da dove continua a sostenere il suo popolo. Come Zelensky che, da quando la Russia ha invaso l’sei giorni fa, anche lei si affida ai social per raccontare quello che succede. Una donna dalla figura discreta sempre al fianco del marito che ora diventa un’eroina della resistenza all’invasione russa. Unaforte che rimane vicino al presidente ed al suo popolo “Secondo le nostre informazioni, il nemico mi ha contrassegnato come obiettivo numero 1. La mia famiglia è l’obiettivo numero 2”, aveva detto il ...

