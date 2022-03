Il museo delle cere di Parigi ritira la statua di Putin

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 2 marzo 2022) AlGrévinnon troverete più ladi Vladimir; è statata, messa in soffitta. Una decisione senza precedenti per l'istituzione russa, frequentata da tanti turisti.finisce chiuso in una cassa in parte per problemi di sicurezza, dopo qualche telefonata minatoria; laera già stata danneggiata nel 2014 a randellate da un'attivista femen. Ma ci sono anche motivazioni etiche, dice il direttore generale delYves Delhommeau.si trovava nella galleria dedicata ai grandi personaggi, fra Joe Biden, Elisabetta II, Xi Jinping e Justin Trudeau.video width="746" height="420" ...