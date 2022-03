Balotelli non si nasconde: l’ha detto su Messi e Cristiano Ronaldo! (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mario Balotelli intervistato da The Athletic ha ammesso di aver perso delle occasioni importanti nella sua carriera ma ha altrettanto rilanciato sulle sue qualità. Balotelli in questa stagione sta facendo molto bene in Super Lig all’Adana Demirspor dove finora in 21 presenze ha segnato 10 reti. Mario Balotelli attaccante dell’Adana Demirspor“Ho perso molte occasioni in carriera, ma per le mie qualità tecniche non ho nulla da invidiare a Messi e Cristiano Ronaldo”. Queste le parole dell’ex Inter e Milan che di recente è stato riconvocato da Mancini per lo stage dello scorso gennaio. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mariointervistato da The Athletic ha ammesso di aver perso delle occasioni importanti nella sua carriera ma ha altrettanto rilanciato sulle sue qualità.in questa stagione sta facendo molto bene in Super Lig all’Adana Demirspor dove finora in 21 presenze ha segnato 10 reti. Marioattaccante dell’Adana Demirspor“Ho perso molte occasioni in carriera, ma per le mie qualità tecniche non ho nulla da invidiare aRonaldo”. Queste le parole dell’ex Inter e Milan che di recente è stato riconvocato da Mancini per lo stage dello scorso gennaio.

