Virginia Raffaele: "Ecco perché ho accettato di partecipare a LOL 2" (Di martedì 1 marzo 2022) C'è anche Virginia Raffaele nel cast della seconda edizione di LOL – Chi ride è Fuori ed il suo nome è già rimbalzato sui social per il presunto cachet da capogiro che si sarebbe intascata. Intervistata dal Corriere della Sera l'attrice ha svelato i motivi che l'hanno spinta a partecipare a LOL 2 e no, non sono i soldi. "Quando spieghi il format in due parole vuol dire che funziona: chi ride va fuori, finito. Era da tanto tempo che non facevo qualcosa in tv, è un'esperienza vera, di pancia, mi piace anche mostrare una parte umana. Devo dire che non sapevo chi avrei incontrato, poi purtroppo i miei incubi hanno preso forma e corpo. L'avversario più difficile si è rivelato il Mago Forest, mi fa ridere anche se sta fermo". Da due anni in teatro, Virginia Raffaele è dal 2018 che non prende parte ad un ...

