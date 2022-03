**Ucraina: prima guerra 'social' della storia, Kiev 'batte' Mosca sul web** (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - E' la prima guerra 'social' della storia e, per quanto riguarda il web, Kiev sembra 'battere' decisamente Mosca. Per la prima volta infatti una nazione in guerra, l'Ucraina, spopola letteralmente su tutte le piattaforme più note del mondo -da Instagram a Telegram, da Facebook a Twitter- con più profili, postando notizie, filmati, aggiornamenti 24 ore su 24. Risultato? Boom di accessi, milioni di followers, siti potentissimi ed elaborati che sembrano usciti più che dall'oggi, dal prossimo futuro. Basta infatti farsi un giro sulle piattaforme più note in Italia per scoprire qualcosa di più su questo fenomeno inedito e sorprendente. La nazione ha un sito ufficiale Twitter, 'Ukraine', che in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - E' lae, per quanto riguarda il web,sembra 're' decisamente. Per lavolta infatti una nazione in, l'Ucraina, spopola letteralmente su tutte le piattaforme più note del mondo -da Instagram a Telegram, da Facebook a Twitter- con più profili, postando notizie, filmati, aggiornamenti 24 ore su 24. Risultato? Boom di accessi, milioni di followers, siti potentissimi ed elaborati che sembrano usciti più che dall'oggi, dal prossimo futuro. Basta infatti farsi un giro sulle piattaforme più note in Italia per scoprire qualcosa di più su questo fenomeno inedito e sorprendente. La nazione ha un sito ufficiale Twitter, 'Ukraine', che in ...

