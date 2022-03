Ucraina, l’ambasciatore italiano Zazo ha portato in salvo via da Kiev 20 minori, di cui 6 neonati (Di martedì 1 marzo 2022) Nell’inferno dei bombardamenti e delle fughe dei cittadini terrorizzati, c’è un italiano che sta rendendo il suo Paese molto orgoglioso di lui: è Pier Francesco Zazo, ambasciatore italiano in Ucraina, he in questi giorni ha deciso di continuare a rimanere in territorio ucraino per aiutare ed essere ponte per i cittadini, italiani e non. Nelle sorse ore l’ambasciatore Zazo è riuscito a portare in salvo da Kiev, giungendo a Leopoli, 20 minori, di cui 6 neonati, a cui aveva dato accoglienza nei giorni scorsi. Pier Francesco Zazo è rimasto a Kiev: era arrivato da soli due mesi Il suo annuncio era arrivato poco dopo l’invasione russa: “Vorrei rimanere qui per aiutare i nostri ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022) Nell’inferno dei bombardamenti e delle fughe dei cittadini terrorizzati, c’è unche sta rendendo il suo Paese molto orgoglioso di lui: è Pier Francesco, ambasciatorein, he in questi giorni ha deciso di continuare a rimanere in territorio ucraino per aiutare ed essere ponte per i cittadini, italiani e non. Nelle sorse oreè riuscito a portare inda, giungendo a Leopoli, 20, di cui 6, a cui aveva dato accoglienza nei giorni scorsi. Pier Francescoè rimasto a: era arrivato da soli due mesi Il suo annuncio era arrivato poco dopo l’invasione russa: “Vorrei rimanere qui per aiutare i nostri ...

