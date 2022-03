Stakhovsky pronto a combattere | Non potevo rimanere a guardare

Advertising

Yastremska: 'Due notti nel rifugio, poi la fuga dalla guerra'. Stakhovsky: 'Pronto a combattere'

... 2022 Un mese faera a Melbourne, a giocarsi le qualificazioni degli open d'Australia, ... E'a scendere in campo, per quanto a malincuore: con un'arma in pungo al posto della racchetta.Guerra in Ucraina, l'ex tennistanei riservisti L'ex tennista Sergiyha appena appeso la racchetta al chiodo ed èa imbracciare i fucile: ha infatti annunciato a Sky News ...Dal campo da gioco al campo di battaglia. Sergiy Stakhovsky ha annunciato di essersi iscritto nelle liste dei riservisti dell'esercito ucraino ...In un intervento su Sky Sports News, l'ex tennista ucraino si è definito pronto per combattere a difesa del proprio Paese, invaso dalle truppe russe.