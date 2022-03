Scontro tra sciatori sulle piste in montagna: in due finiscono all'ospedale (Di martedì 1 marzo 2022) LIVINALLONGO - Scontro fra sciatori sulla pista Campolongo ad Arabba questa mattina, martedì 1 marzo, verso le 9. Un romano, S. M., 63 anni, è stato urtato da dietro da un altro sciatore che gli ha ... Leggi su leggo (Di martedì 1 marzo 2022) LIVINALLONGO -frasulla pista Campolongo ad Arabba questa mattina, martedì 1 marzo, verso le 9. Un romano, S. M., 63 anni, è stato urtato da dietro da un altro sciatore che gli ha ...

Advertising

diMartedi : #Crosetto su #giustizia: 'Non è scontro tra politica e magistratura ma alcuni magistrati hanno usato il potere che… - VauroSenesi : Scontro tra Vauro e il diplomatico ucraino: 'Perché alcuni battaglioni ucraini hanno emblemi nazisti?'… - lecco_notizie : Osnago. Scontro tra tre auto lungo la Sp342, quattro persone coinvolte - papereIIe : i danni che la propaganda americana nei film della marvel ha creato no filiberto quello che sta succedendo in ucrai… - stefano45226423 : Scontro tra Vauro e il diplomatico ucraino: “Perché alcuni battaglioni ucraini hanno emblemi nazisti?” -