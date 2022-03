Putin non si ferma: 70 militari ucraini morti nella notte, colonna di mezzi russi lunga 65 km verso Kiev (Di martedì 1 marzo 2022) È stata un’altra notte di sangue in Ucraina, l’esercito russo continua costantemente la sua avanzata su Kiev, con immagini satellitari che mostrano un convoglio corazzato lungo circa 65 km. A riprova che la trattativa in corso in Bielorussia non ferma Putin. Dozzine di civili sono stati uccisi lunedì in attacchi missilistici russi sulla seconda città più grande dell’Ucraina, Kharkiv e oltre 70 militari hanno perso la vita. Sarebbe lungo 65 chilometri il convoglio di mezzi militari russi diretto verso Kiev. Lo riferisce l’agenzia di stampa ucraina Unian sulla base delle immagini satellitari: la fila di centinaia di tank, artiglieria rimorchiata, mezzi corazzati, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022) È stata un’altradi sangue in Ucraina, l’esercito russo continua costantemente la sua avanzata su, con immagini satellitari che mostrano un convoglio corazzato lungo circa 65 km. A riprova che la trattativa in corso in Bieloa non. Dozzine di civili sono stati uccisi lunedì in attacchi missilisticisulla seconda città più grande dell’Ucraina, Kharkiv e oltre 70hanno perso la vita. Sarebbe lungo 65 chilometri il convoglio didiretto. Lo riferisce l’agenzia di stampa ucraina Unian sulla base delle immagini satellitari: la fila di centinaia di tank, artiglieria rimorchiata,corazzati, ...

