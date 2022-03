Putin ci fa o ci è? Per gli 007 Usa non se ne esce: o bluffa o è vittima del Long Covid. Ecco perché (Di martedì 1 marzo 2022) Vladimir Putin ci fa o ci è? È un abile stratega. Un pazzo. O solo una persona malata? Ruota attorno a queste inquietanti possibilità il dilemma su cui si sono concentrati gli sforzi degli 007 americani che, analizzando mente e comportamento del presidente russo, sono arrivati a formulare l’ipotesi che possa aver perso il contatto con la realtà. Individuando due possibili cause: effetti collaterali da Long Covid. O, in alternativa, il frutto calcolato di una incredibile messa in scena. Un’abile strategia, insomma, nota come “teoria del pazzo” e attribuita, originariamente, al presidente americano Nixon. Putin, 007 Usa al lavoro sull’identikit psicologico e politico del presidente russo Tanto che, come riporta tra gli altri Il Mattino in un dotto approfondimento sull’argomento, «proprio su questa ipotesi stanno ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022) Vladimirci fa o ci è? È un abile stratega. Un pazzo. O solo una persona malata? Ruota attorno a queste inquietanti possibilità il dilemma su cui si sono concentrati gli sforzi degli 007 americani che, analizzando mente e comportamento del presidente russo, sono arrivati a formulare l’ipotesi che possa aver perso il contatto con la realtà. Individuando due possibili cause: effetti collaterali da. O, in alternativa, il frutto calcolato di una incredibile messa in scena. Un’abile strategia, insomma, nota come “teoria del pazzo” e attribuita, originariamente, al presidente americano Nixon., 007 Usa al lavoro sull’identikit psicologico e politico del presidente russo Tanto che, come riporta tra gli altri Il Mattino in un dotto approfondimento sull’argomento, «proprio su questa ipotesi stanno ...

Advertising

giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - ladyonorato : Semplicemente vergognoso mettere al bando un artista per le sue legittime opinioni politiche. E poi ci scandalizzia… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - dedoraffa : RT @LucaMagmo: ++ANSA++ Putin escluso dal televoto per il Serale di Amici - rossella_falai : RT @giulicitte52: Promemoria per tutti i mentecatti che protestano per le foto di Matteo Salvini con il presidente Putin. -