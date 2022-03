“Pensavo che mio figlio avesse i capelli ricci, invece ha una sindrome rara. È uno dei 100 al mondo con i capelli impettinabili” (Di martedì 1 marzo 2022) “Ero serena, Pensavo semplicemente che mio figlio avesse i capelli ricci, il che è di famiglia, e poi invece ho scoperto che in realtà ha una rara sindrome: è stato pazzesco“. Con queste parole Katelyn Samples, 33 anni, di Atlanta in Georgia, negli Usa, ha raccontato l’incredibile scoperta fatta grazie a una segnalazione arrivatale su Instagram circa le condizioni di salute di suo figlio Locklan, di 17 mesi. È il Daily Mail a riferire la vicenda: dall’età di cinque mesi, i capelli del bimbo hanno iniziato a crescere copiosamente e in modo scomposto. Katelyn, come tante mamme, condivide le foto del bimbo sui suoi social e proprio tramite il profilo Instagram dedicato al piccolo Locklan ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) “Ero serena,semplicemente che mio, il che è di famiglia, e poiho scoperto che in realtà ha una: è stato pazzesco“. Con queste parole Katelyn Samples, 33 anni, di Atlanta in Georgia, negli Usa, ha raccontato l’incredibile scoperta fatta grazie a una segnalazione arrivatale su Instagram circa le condizioni di salute di suoLocklan, di 17 mesi. È il Daily Mail a riferire la vicenda: dall’età di cinque mesi, idel bimbo hanno iniziato a crescere copiosamente e in modo scomposto. Katelyn, come tante mamme, condivide le foto del bimbo sui suoi social e proprio tramite il profilo Instagram dedicato al piccolo Locklan ...

