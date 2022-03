Netflix cambia ancora: tutti i clienti soddisfatti, sta per succedere (Di martedì 1 marzo 2022) . Importanti novità sul catalogo, marzo comincia con una rivoluzione La forza delle piattaforme streaming è nel loro catalogo. Perché anche in quel campo chi si ferma è perduto soprattutto adesso che anche in Italia la concorrenza sta aum3entando. Ecco perché Netflix anche a marzo inonderà L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 marzo 2022) . Importanti novità sul catalogo, marzo comincia con una rivoluzione La forza delle piattaforme streaming è nel loro catalogo. Perché anche in quel campo chi si ferma è perduto soprattutto adesso che anche in Italia la concorrenza sta aum3entando. Ecco perchéanche a marzo inonderà L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

AlhenaCrimson : RT @Ale_Mosk: Ragazzi pare proprio che da domani @netflix supporterà la propaganda russa! ?? Netflix, un sacco di persone ti stanno già salu… - Ale_Mosk : Ragazzi pare proprio che da domani @netflix supporterà la propaganda russa! ?? Netflix, un sacco di persone ti stann… - andtrap : RT @ilfoglio_it: La crescita di piattaforme video popolari come Youtube, Netflix e Tik Tok è senza freni in #Russia. Così come la voglia di… - ilfoglio_it : La crescita di piattaforme video popolari come Youtube, Netflix e Tik Tok è senza freni in #Russia. Così come la vo… - Novaxdimrd : @dep_val @Agenzia_Ansa Anche ???? Sto guardando viking in questi giorni su Netflix...e noto che certe cose sono rimas… -