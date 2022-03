Mosca: "Cittadini di Kiev vicino a ripetitori lascino case" (Di martedì 1 marzo 2022) L'esercito russo ha invitato tutti i Cittadini della regione di Kiev che abitano vicino a ripetitori di telecomunicazioni a lasciare le loro case. Lo riferisce la Tass. Leggi su today (Di martedì 1 marzo 2022) L'esercito russo ha invitato tutti idella regione diche abitanodi telecomunicazioni a lasciare le loro. Lo riferisce la Tass.

Advertising

ilfoglio_it : ?? Il governo italiano sta chiedendo ai cittadini italiani in Russia di lasciare il paese: la comunicazione ufficia… - Radio1Rai : #RussiaUkraineConflict In Russia, nonostante le intimidazioni e gli arresti, migliaia di cittadini protestano contr… - rtl1025 : ??? 'I cittadini e le entità dell'#Ue coinvolti nella consegna di armi letali all'#Ucraina saranno ritenuti responsa… - bennyamino8634 : RT @LaVeritaWeb: Non si distingue il dittatore dal popolo, in un’irrazionalità da fanatismo social. Mosca fuori dai mondiali di calcio. htt… - 4maipiu4 : RT @LaVeritaWeb: Non si distingue il dittatore dal popolo, in un’irrazionalità da fanatismo social. Mosca fuori dai mondiali di calcio. htt… -