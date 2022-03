Miccichè: “Mirri è determinato a insistere. La Serie B e gli investitori al Sud…” (Di martedì 1 marzo 2022) Le dichiarazioni del rappresentante della consulta d’indirizzo del Palermo, Guglielmo Micciché, circa la possibilità di Dario Mirri di cedere il club rosanero Leggi su mediagol (Di martedì 1 marzo 2022) Le dichiarazioni del rappresentante della consulta d’indirizzo del Palermo, Guglielmo Micciché, circa la possibilità di Dariodi cedere il club rosanero

Advertising

ViteAnto : RT @tifosipalermoit: Per Micciche l'attuale presidente rosanero è ancorato al progetto ed è giusto che insista in quest'avventura, che facc… - tifosipalermoit : Per Micciche l'attuale presidente rosanero è ancorato al progetto ed è giusto che insista in quest'avventura, che f… -

Ultime Notizie dalla rete : Miccichè Mirri Miccichè: “Mirri è determinato a insistere. La Serie B e gli investitori al Sud…” Mediagol.it