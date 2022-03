Law & Order Organized Crime: su Top Crime lo spin off di SVU con Christopher Meloni. Si parte da ‘Quello che succede in Puglia’ (Di martedì 1 marzo 2022) Law and Order: Organized Crime Law & Order: Organized Crime debutta in prima visione assoluta su TopCrime, giovedì 3 marzo, alle ore 22.15. Sarà preceduto dall’episodio crossover Il ritorno del Figliol Prodigo, della 22esima stagione di SVU. OC è il primo spin-off di SVU (Special Victims Unit) e il settimo della serie originaria Law & Order. Il titolo segna il ritorno a New York dell’ex agente della SVU Elliott Stabler (Christopher Meloni) che, dopo anni oscuri e una devastante perdita personale, torna al dipartimento di polizia in una task force d’élite che combatte la criminalità organizzata. Il serial, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 marzo 2022) Law andLawdebutta in prima visione assoluta su Top, giovedì 3 marzo, alle ore 22.15. Sarà preceduto dall’episodio crossover Il ritorno del Figliol Prodigo, della 22esima stagione di SVU. OC è il primo-off di SVU (Special Victims Unit) e il settimo della serie originaria Law. Il titolo segna il ritorno a New York dell’ex agente della SVU Elliott Stabler () che, dopo anni oscuri e una devastante perdita personale, torna al dipartimento di polizia in una task force d’élite che combatte la criminalità organizzata. Il serial, ...

