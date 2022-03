Francesca Ferragni mostra il pancione in un meraviglioso scatto su Instagram (Di martedì 1 marzo 2022) Quello che sta vivendo Francesca Ferragni sembra essere un momento davvero felice: la sua carriera da influencer non potrebbe andare meglio, è alle prese con la ristrutturazione della sua nuova casa, e la sua famiglia sta per allargarsi. Insieme al compagno Riccardo Nicoletti, infatti, aspetta il suo primo figlio: una gioia immensa per la coppia, che condivide quotidianamente sui social aggiornamenti sulla gravidanza. E l’influencer lo ha fatto ancora una volta pubblicando su Instagram un meraviglioso scatto in cui mostra orgogliosa il suo pancione. Francesca Ferragni si trova con il fidanzato in vacanza a Courmayeur, e anche durante i giorni di relax non perde occasione di condividere con i suoi follower i momenti più importanti e di ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 1 marzo 2022) Quello che sta vivendosembra essere un momento davvero felice: la sua carriera da influencer non potrebbe andare meglio, è alle prese con la ristrutturazione della sua nuova casa, e la sua famiglia sta per allargarsi. Insieme al compagno Riccardo Nicoletti, infatti, aspetta il suo primo figlio: una gioia immensa per la coppia, che condivide quotidianamente sui social aggiornamenti sulla gravidanza. E l’influencer lo ha fatto ancora una volta pubblicando suunin cuiorgogliosa il suosi trova con il fidanzato in vacanza a Courmayeur, e anche durante i giorni di relax non perde occasione di condividere con i suoi follower i momenti più importanti e di ...

