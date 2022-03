Esplode azienda di vernici, operaio morto fra le fiamme (Di martedì 1 marzo 2022) Un'esplosione, seguita da un violento incendio, si è verificata nel pomeriggio di oggi - 1. marzo - all'interno di una fabbrica di vernici nel Veronese, a Poiano . Dall'azienda si sono subito alzate ... Leggi su leggo (Di martedì 1 marzo 2022) Un'esplosione, seguita da un violento incendio, si è verificata nel pomeriggio di oggi - 1. marzo - all'interno di una fabbrica dinel Veronese, a Poiano . Dall'si sono subito alzate ...

Ultime Notizie dalla rete : Esplode azienda Esplode azienda di vernici, operaio morto fra le fiamme Un'esplosione, seguita da un violento incendio, si è verificata nel pomeriggio di oggi - 1. marzo - all'interno di una fabbrica di vernici nel Veronese, a Poiano . Dall'azienda si sono subito alzate dense volute di fumo nero. I soccorritori hanno cercato di rintracciare un operaio del reparto coinvolto, che risultava disperso . Alle 17.50 si è diffusa purtroppo la ...

