Calciomercato Napoli | sondaggio degli azzurri per l’attaccante del Sassuolo | c’entra anche Osimhen

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 1 marzo 2022) Nelle scorse ore è emerso un retroscena riguardo ildel, pronto a entrare nel vivo dal momento in cui sarà archiviata questa stagione. Gli ultimi rumors parlano di undel club azzurro per un giocatore che ha sorpreso più che in positivo in questo campionato: Gianluca Scamacca. Il bomber delè ormai ambito da diversi top club, uno tra tutti l‘Inter, e la società neroverde è pronta già a battere cassa per il proprio calciatore. TURIN, ITALY – JANUARY 23: Gleison Bremer of Torino FC competes with Gianluca Scamacca of USduring the Serie A match between Torino FC and USat Stadio Olimpico di Torino on January 23, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)legato a ...