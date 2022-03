**Calcio: Coppa Italia, Milan-Inter primo round finisce 0-0** (Di martedì 1 marzo 2022) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Milan e Inter non si fanno male nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia che si chiude sullo 0-0. La squadra di Pioli che giocava in casa ci ha provato di più ma le occasioni sono state sbagliate dagli avanti rossoneri o sventate dal portiere dell'Inter Handanovic. Inzaghi per la sfida di San Siro torna alla coppia d'attacco Lautaro-Dzeko, mentre in difesa i titolari nei tre dietro con Skriniar-De Vrij-Bastoni. Per il Milan slitta ancora il rientro di Ibrahimovic, in tribuna, quindi Giroud al centro dell'attacco con Saelemaekers e Leao sugli esterni e Krunic in mezzo nei tre dietro la punta. Bennacer e Kessié davanti alla difesa e Florenzi esterno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022)o, 1 mar. (Adnkronos) -non si fanno male nella gara di andata della semifinale diche si chiude sullo 0-0. La squadra di Pioli che giocava in casa ci ha provato di più ma le occasioni sono state sbagliate dagli avanti rossoneri o sventate dal portiere dell'Handanovic. Inzaghi per la sfida di San Siro torna alla coppia d'attacco Lautaro-Dzeko, mentre in difesa i titolari nei tre dietro con Skriniar-De Vrij-Bastoni. Per ilslitta ancora il rientro di Ibrahimovic, in tribuna, quindi Giroud al centro dell'attacco con Saelemaekers e Leao sugli esterni e Krunic in mezzo nei tre dietro la punta. Bennacer e Kessié davanti alla difesa e Florenzi esterno.

