Un posto al sole, le trame della puntata del 04/03/2022 EP5895 (Di lunedì 28 febbraio 2022) La proposta di Micaela di portare Jimmy con sé a Berlino nasconde un segreto che la ragazza non ha ancora rivelato a nessuno. Cresce l’insoddisfazione lavorativa di Patrizio. Katia metterà Nunzio di fronte a una spiacevole prospettiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) La proposta di Micaela di portare Jimmy con sé a Berlino nasconde un segreto che la ragazza non ha ancora rivelato a nessuno. Cresce l’insoddisfazione lavorativa di Patrizio. Katia metterà Nunzio di fronte a una spiacevole prospettiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

MangiareSG : paolo Martini commenta Corte del Sole a Verona - giannimontieri : RT @napolista: Il gol di #Fabian è come il sole che cade in acqua al tramonto nel nostro posto di mare preferito Il Napoli che mi piace è… - napolista : Il gol di #Fabian è come il sole che cade in acqua al tramonto nel nostro posto di mare preferito Il Napoli che mi… - redazionetvsoap : Qualcosa non torna... #unpostoalsole #upas #anticipazioni - giulianol : RT @Mafalda86908794: @biif @VittorioFerram1 @giulianol @dottorbarbieri @fabius10scudi Se lo è ne è strumento inconscio, mi par di poter ipo… -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole Un posto al sole, le trame dal 28 febbraio al 4 marzo 2022 Tv Sorrisi e Canzoni Un posto al sole anticipazioni: c’è un segreto triste che ancora non conosciamo? Anticipazioni Un posto al sole: un segreto di cui presto Serena verrà informata Nella puntata di Un posto al sole del 25 febbraio le gemelle Cirillo hanno ...

Vacanze al sole: ecco la città più soleggiata d'Europa (secondo un nuovo studio) La città ideale per i viaggiatori “cercasole”? Alicante, in piena Costa Blanca. Questa bella città portuale, situata ai piedi del Castello di Santa Bárbara, muto testimone ...

Anticipazioni Un posto al sole: un segreto di cui presto Serena verrà informata Nella puntata di Un posto al sole del 25 febbraio le gemelle Cirillo hanno ...La città ideale per i viaggiatori “cercasole”? Alicante, in piena Costa Blanca. Questa bella città portuale, situata ai piedi del Castello di Santa Bárbara, muto testimone ...