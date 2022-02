Ucraina: Serracchiani (Pd), 'Ue positiva su rifugiati, ora intervenire su Paesi che rallentano' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb (Adnkronos) - "E' importante che l'Unione europea si sia occupata dei rifugiati e di chi arriverà dall'Ucraina con un sistema di accoglienza comune, credo che sia un segnale positivo". Lo ha detto Debora Serracchiani a radio inBlu. "Noi abbiamo nelle regioni di confine una task force che funziona, sicuramente la questione dei Paesi che rallentano gli ingressi deve essere affrontata. Sollecitiamo un intervento dell'Unione europea, non è possibile che il problema sia lasciato ai Paesi confinanti. Ma vedere Polonia e Ungheria che si sono immediatamente attivati è una cosa che fa bene all'anima", ha sottolineato la capogruppo del Pd alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb (Adnkronos) - "E' importante che l'Unione europea si sia occupata deie di chi arriverà dall'con un sistema di accoglienza comune, credo che sia un segnale positivo". Lo ha detto Deboraa radio inBlu. "Noi abbiamo nelle regioni di confine una task force che funziona, sicuramente la questione deichegli ingressi deve essere affrontata. Sollecitiamo un intervento dell'Unione europea, non è possibile che il problema sia lasciato aiconfinanti. Ma vedere Polonia e Ungheria che si sono immediatamente attivati è una cosa che fa bene all'anima", ha sottolineato la capogruppo del Pd alla Camera.

