Ucraina | l’appello di Tanya | “Frontiere bloccate | miei genitori in auto da 4 giorni” – Video

(Adnkronos) – "L'attraversamento della frontiera al confine tra Ucraina e Polonia è totalmente bloccato, e la situazione è drammatica. Si stanno verificando scene tragiche, con persone ammassate come bestie a quindicii gradi sotto zero perché lì è pieno inverno, tenute ferme in una 'zona neutra' all'aperto anche per cinque, sei ore, senza alcun ristoro. E' una situazione disperata, fra poco molta gente morirà, mentre l'Unione Europea non interviene". E' l'appello disperato all'Adnkronos di Tanya Lytvynenko, Ucraina residente in Italia, che lancia l'allarme sulla drammatica situazione alle Frontiere dell'Ucraina raccontando l'avventura dei suoi genitori, che cercano da giorni di varcare il confine per arrivare nel nostro paese

