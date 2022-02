Ucraina: continua flusso arrivi di profughi a Trieste (Di lunedì 28 febbraio 2022) continuano ad arrivare in Italia attraverso il valico di Fernetti, vicino a Trieste, profughi provenienti dall'Ucraina. Si tratta di donne e bambini, che, a quanto si apprende, intendono raggiungere ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022)no ad arrivare in Italia attraverso il valico di Fernetti, vicino aprovenienti dall'. Si tratta di donne e bambini, che, a quanto si apprende, intendono raggiungere ...

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, Anonymous hackera i siti del Cremlino e del ministero della Difesa: continua la cyber-guerra - fanpage : La #Russia continua a ripetere di non aver attaccato, né di avere intenzione di attaccare le infrastrutture civili… - ilfoglio_it : Domani Mario Draghi convoca il Cdm per offrire materiale bellico all'Ucraina. Ma Salvini dice già di no: 'Non è que… - sarabanda_ : RT @sarabanda_: Ore decisive: stamattina incontro Ucraina Russia. Nel frattempo, a livello sanzioni, la Russia viene isolata dal resto del… - mcc43_ : Kiev vuole che la gente del Donbass resti in #Ucraina e per convincerli continua a bombardarli. Ed è quel governo c… -