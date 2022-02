Targhe stradali, solo il 5% è donna. E ad andare per la maggiore sante, Madonne e prostitute (Di lunedì 28 febbraio 2022) Facciamo un gioco: chiudete gli occhi, immaginatevi passeggiare nella vostra città, tra le vie, le strade, le piazze, i larghi e i giardini. Adesso, alzate gli occhi verso le Targhe stradali. Via Mazzini, piazza Garibaldi, via Pietro Nenni, largo Pertini. E se vi chiedessimo di raggiungere, senza pensarci troppo, un luogo intitolato a una donna? La risposta, nella maggior parte dei casi, sarebbe un silenzio imbarazzato. I numeri I numeri sono severissimi: le strade intitolate a donne non sfondano il tetto del 5% del totale. Di queste, sulla maggior parte delle Targhe compaiono nomi di Madonne, sante e prostitute. Non mancano, poi, nomi generici o di fantasia. Via Laura, per citarne una. Ma anche via Madama Butterfly, via delle Carine, via delle Belle. Per capirci, la ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Facciamo un gioco: chiudete gli occhi, immaginatevi passeggiare nella vostra città, tra le vie, le strade, le piazze, i larghi e i giardini. Adesso, alzate gli occhi verso le. Via Mazzini, piazza Garibaldi, via Pietro Nenni, largo Pertini. E se vi chiedessimo di raggiungere, senza pensarci troppo, un luogo intitolato a una? La risposta, nella maggior parte dei casi, sarebbe un silenzio imbarazzato. I numeri I numeri sono severissimi: le strade intitolate a donne non sfondano il tetto del 5% del totale. Di queste, sulla maggior parte dellecompaiono nomi di. Non mancano, poi, nomi generici o di fantasia. Via Laura, per citarne una. Ma anche via Madama Butterfly, via delle Carine, via delle Belle. Per capirci, la ...

Advertising

Luce_news : Targhe stradali, solo il 5% è donna. E ad andare per la maggiore sante, Madonne e prostitute - akakarolina : In poche ore scendono in strada e cancellano le indicazioni dei cartelli stradali o li invertono, levano le targhe… - Peri_Neo : Come fecero i resistenti a #Praga, anche a #Kiev si cancellano i segnali stradali, lì si cancellavano i nomi delle… -