Salvini: “Ucraina in Europa? Calibrare ogni proposta” (Di lunedì 28 febbraio 2022) ASSISI (PERUGIA) – “In questo momento urge tornare alla pace. Bisogna Calibrare ogni proposta che ci deve far pensare se l’avvicina o l’allontana. Quello che esaspera gli animi e i conflitti in questo momento non serve”. Il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto così, conversando con i giornalisti, a una domanda su un eventuale ingresso in Europa dell’Ucraina. Intanto per Garry Kasparov le proteste del popolo russo contro la guerra sono il sintomo che Putin si sta indebolendo. L’ex campione mondiale di scacchi e dissidente russo, intervistato nella puntata “Diamo voce alla pace” – lo speciale di PresaDiretta dedicato alla guerra in onda stasera alle 21.20 su Rai3 – sottolinea: “Putin ha speso molti soldi in armamenti, per l’apparato di sicurezza e per la propaganda, togliendo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 28 febbraio 2022) ASSISI (PERUGIA) – “In questo momento urge tornare alla pace. Bisognache ci deve far pensare se l’avvicina o l’allontana. Quello che esaspera gli animi e i conflitti in questo momento non serve”. Il leader della Lega Matteoha risposto così, conversando con i giornalisti, a una domanda su un eventuale ingresso indell’. Intanto per Garry Kasparov le proteste del popolo russo contro la guerra sono il sintomo che Putin si sta indebolendo. L’ex campione mondiale di scacchi e dissidente russo, intervistato nella puntata “Diamo voce alla pace” – lo speciale di PresaDiretta dedicato alla guerra in onda stasera alle 21.20 su Rai3 – sottolinea: “Putin ha speso molti soldi in armamenti, per l’apparato di sicurezza e per la propaganda, togliendo ...

Advertising

giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - eziomauro : Armi all’Ucraina, Salvini cerca di nascondere la sua ambiguità dietro il Papa: ma la Lega da che parte sta? - fattoquotidiano : TUTTI ZITTI SU PUTIN Pizze che roteano, cori da stadio e fazzoletti bianchi agitati a mo’ di panolada. Per una sera… - GiuliaTulla : RT @noventano: @GiuliaTulla @MEcosocialista Che bello se #Salvini si trovasse sulla #lineadelfuoco in #Ucraina, senza conoscere neanche una… - ABarolini : RT @il_cappellini: Salvini: 'No alla fornitura di armi letali all'Ucraina'. Cosi è il mondo del leader della Lega: se ti entra un ladro in… -