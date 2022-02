Napoli-Milan-: formazioni e dove vederla (Di lunedì 28 febbraio 2022) Domenica 6 Marzo 2022 nello Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20:45 si disputerà la partita Napoli-Milan- valida per la 28 giornata di Serie A. I padroni di casa hanno vinto con la Salernitana e il Venezia, e hanno pareggiato contro l’Inter. Infine hanno pareggiato contro il Cagliari e ha vinto contro la Lazio. Gli ospiti hanno pareggiato con il Milan, e hanno vinto contro l’Inter e la Sampdoria. Infine hanno pareggiato con la Salernitana e l’Udinese. In classifica il Milan è in prima posizione proprio con i partenopei con 57 punti. Il Napoli vince contro la Lazio all’ultimo minuto Napoli-Milan-: probabili formazioni Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Fabian Ruiz, Politano, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 febbraio 2022) Domenica 6 Marzo 2022 nello Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20:45 si disputerà la partita- valida per la 28 giornata di Serie A. I padroni di casa hanno vinto con la Salernitana e il Venezia, e hanno pareggiato contro l’Inter. Infine hanno pareggiato contro il Cagliari e ha vinto contro la Lazio. Gli ospiti hanno pareggiato con il, e hanno vinto contro l’Inter e la Sampdoria. Infine hanno pareggiato con la Salernitana e l’Udinese. In classifica ilè in prima posizione proprio con i partenopei con 57 punti. Ilvince contro la Lazio all’ultimo minuto-: probabili(4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Fabian Ruiz, Politano, ...

Advertising

pisto_gol : Nelle prime 8 partite del 2022 Napoli punti 18 Juventus 16 HVerona 16 Milan 15 Cagli… - caterinabalivo : Una vittoria all'ultimo respiro, grandissimo il gioiello di Fabian Ruiz, come precedentemente il gol di Insigne, br… - Eurosport_IT : NAPOLI ALL’ULTIMO RESPIRO ??? Fabian, praticamente a tempo scaduto, regala ai partenopei il successo contro la Lazi… - Andre_Costa95 : RT @NumerINTERi: Analizzando attentamente la 'catastrofica' crisi #Inter. 4 partite: Una sconfitta meritata (#Sassuolo) e una no (#Mila… - Domenico1oo777 : RT @EdoardoMecca1: Ha il calendario più semplice rispetto a Napoli e Milan. Secondo me l’Inter vincerà lo scudetto. -