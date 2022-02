Muore a 25 anni sulla strada, Alessandro travolto da un’auto dei carabinieri (Di lunedì 28 febbraio 2022) Grave incidente stradale nella serata di ieri a Catania: un ragazzo di 25 anni, Alessandro Mineo, è morto mentre era in sella al suo scooter. L’incidente si è verificato poco dopo le 23 all’incrocio tra viale Mario Rapisardi e via Giovanni Lavaggi. Ancora da chiarire la dinamica ma second Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia locale che ha eseguito i rilievi e indaga sull’accaduto, un primo scontro sarebbe avvenuto tra la Smart e la ‘gazzella’ del nucleo radiomobile dei carabinieri che, con lampeggiante e sirena attivi, stavano intervenendo in zona dopo la segnalazione al 112 di un’aggressione. Dopo l’impatto, l’auto dei militari avrebbe finito la sua corsa cappottandosi sulle auto parcheggiate e sullo scooter, che sembra fosse fermo al semaforo rosso. Purtroppo per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Grave incidentele nella serata di ieri a Catania: un ragazzo di 25Mineo, è morto mentre era in sella al suo scooter. L’incidente si è verificato poco dopo le 23 all’incrocio tra viale Mario Rapisardi e via GiovLavaggi. Ancora da chiarire la dinamica ma second Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia locale che ha eseguito i rilievi e indaga sull’accaduto, un primo scontro sarebbe avvenuto tra la Smart e la ‘gazzella’ del nucleo radiomobile deiche, con lampeggiante e sirena attivi, stavano intervenendo in zona dopo la segnalazione al 112 di un’aggressione. Dopo l’impatto, l’auto dei militari avrebbe finito la sua corsa cappottandosi sulle auto parcheggiate e sullo scooter, che sembra fosse fermo al semaforo rosso. Purtroppo per ...

