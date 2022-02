La Rappresentante di Lista lancia con un tweet | «Un concerto per i profughi dell’Ucraina»

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ladil’idea di unper raccogliere fondi per iucraini e si rivolge ai colleghi cantanti per invitarli a partecipare. Alcuni artisti hanno già aderito all’idea sui social, ed il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si è detto disposto a ospitarlo in città. Sarà un progetto che andrà in porto? Ildi LadiLadi, tramite un, parla di realizzare unper l’Ucraina. E così fa partire l’idea ieri su twitter: «Unne per raccogliere fondi per ie la popolazione colpita. Noi ci saremmo. Chi vorreste su quel palco? Colleghe, amici, ...

Come spiegato dall'AltoUe per la Politica Estera Josep Borrell , il provvedimento ... ladelle banche escluse Josep Borrell ha dato appuntamento a oggi 28 febbraio 2022, per far ...... passando dal pop senza tempo dei Duran Duran , senza dimenticare le proposte più fresche e interessanti della musica italiana come Cosmo , Ladie Giorgio Poi . Saranno molti ...Reduce da ottimi riscontri a Sanremo 2022, La Rappresentante di Lista si racconta a tutto tondo tra carriera e vita privata La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022 In attività dal 2011, La ...Ecco l'iniziativa lanciata su Twitter da La Rappresentante di Lista: un concerto per raccogliere fondi a sostegno dell'Ucraina ...