La guerra lampo è fallita, il tempo gioca contro Putin (Di martedì 1 marzo 2022) È la maledizione dei dittatori: o vincono subito o il loro potere si sbriciola. Lo Zar ha provato le sue armi sulla cavia Siria, ora l’avversario è più tosto Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 1 marzo 2022) È la maledizione dei dittatori: o vincono subito o il loro potere si sbriciola. Lo Zar ha provato le sue armi sulla cavia Siria, ora l’avversario è più tosto

Advertising

rtl1025 : ??'#Putin non è riuscito a raggiungere nessun obiettivo strategico in tre giorni e mezzo di guerra. Voleva un'operaz… - GiovaQuez : L'Ucraina riceverà aiuti militari da Europa, UK e Stati Uniti. Nel mentre, verrà colpita a livello globale l'econom… - asessuato : RT @maxuel84: || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Guerra in Ucraina: una colonna di 65 km di mezzi militari russi avanza su Kiev Fallita… - Ettore76124585 : RT @riotta: Vi spiegavano che #Putin non avrebbe mai fatto la guerra. Poi che cough cough ok l'aveva fatta ma l'avrebbe vinta in un lampo.… - riotta : Vi spiegavano che #Putin non avrebbe mai fatto la guerra. Poi che cough cough ok l'aveva fatta ma l'avrebbe vinta i… -