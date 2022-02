Guerra in Ucraina, come aiutare la popolazione: le Ong e le associazioni a cui donare (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dallo scoppio della Guerra in Ucraina, a seguito dell’invasione russa, migliaia di cittadini si trovano in difficoltà. Ci sono donne, bambini e anziani costretti a lasciare le loro case e a proteggersi dai bombardamenti che hanno bisogno di assistenza medica, cibo e kit invernali per proteggersi dal freddo. Si possono aiutare anche i soldati dell’esercito ucraino, che ha arruolato tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni, donando cibo e kit medici ma anche protezioni come giubbotti e caschi. Ecco una lista di associazioni alle quali si può donare: le informazioni si trovano nei siti internet di riferimento (LA DIRETTA - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dallo scoppio dellain, a seguito dell’invasione russa, migliaia di cittadini si trovano in difficoltà. Ci sono donne, bambini e anziani costretti a lasciare le loro case e a proteggersi dai bombardamenti che hanno bisogno di assistenza medica, cibo e kit invernali per proteggersi dal freddo. Si possonoanche i soldati dell’esercito ucraino, che ha arruolato tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni, donando cibo e kit medici ma anche protezionigiubbotti e caschi. Ecco una lista dialle quali si può: le informazioni si trovano nei siti internet di riferimento (LA DIRETTA - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO).

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - CerinaGiorgio : Guerra in Ucraina, civile ruba un mezzo corrazzato russo portandolo via con il suo trattore - 123dave_ : RT @CarloCalenda: Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non sanzio… -